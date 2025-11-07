Avrupa Ligi'nde 4'te 4 ile lider: Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Midtjylland ile Celtic karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Midtjylland 3-1'lik skorla kazandı.
Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Martin Erlic, 35. dakikada Mikel Gogorza ve 41. dakikada Franculino kaydetti.
Celtic'in tek golü 81. dakikada penaltıdan Reo Hatate'den geldi.
4't 4 yapan Midtjylland, bu somnuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise 4 puanda kaldı.
Midtjylland, gelecek maç haftasında Roma'ya konuk olacak. Celtic ise Feyenoord deplasmanına gidecek.
Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Martin Erlic, 35. dakikada Mikel Gogorza ve 41. dakikada Franculino kaydetti.
Celtic'in tek golü 81. dakikada penaltıdan Reo Hatate'den geldi.
4't 4 yapan Midtjylland, bu somnuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise 4 puanda kaldı.
Midtjylland, gelecek maç haftasında Roma'ya konuk olacak. Celtic ise Feyenoord deplasmanına gidecek.