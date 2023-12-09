Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak

Avrupa Kros Şampiyonası pazar günü başlayacak. Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak
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09 Aralık 2023 13:55
Avrupa Kros Şampiyonası, pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 23 milli atlet mücadele edecek. Milli takımda daha önce Balkan ve Türkiye kros şampiyonalarında birincilikleri bulunan sporcular yer alıyor.

Belçika'da yarışacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:

20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz

20 yaş altı erkekler: Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

23 yaş altı kadınlar: Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nursena Çeto

23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan

Büyük erkekler: Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu, Yunus Emre Akkuş

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