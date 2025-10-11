11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
0-0DA
11 Ekim
Norveç-İsrail
3-0DA
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Avrupa devleri peşinde: Maignan!

Milan ile sezon sonunda bitecek olan Mike Maignan için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda.

calendar 11 Ekim 2025 18:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa devleri peşinde: Maignan!
AC Milan ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan kaleci Mike Maignan, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS'TAN HAMLE

İtalyan devi Juventus, Fransız kaleciyi bedelsiz kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Juve, bu transferde güçlü rakiplerle karşı karşıya.

Chelsea ve Bayern Münih, Fransa Milli Takımı'nın 1 numarası Maignan'ı Dünya Kupası sonrası renklerine bağlamak için ciddi bir yarışa girmiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 7 maça çıkan 30 yaşındaki eldiven, 5 maçta kalesini gole kapadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
