24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
0-014'
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
0-013'
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Avrupa'da acı tablo: 20 maçta 6 galibiyet!

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.

calendar 25 Eylül 2025 01:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Avrupa'da acı tablo: 20 maçta 6 galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.


AVRUPA'DA ACI TABLO!

Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Galatasaray: 1 Mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

İşte o sonuçlar:

Fenerbahçe 0-0 Benfica
Lausanne 1-1 Beşiktaş
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Craiova
Benfica 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Lausanne
Samsunspor 0-0 Panathinaikos
Craiova 3-1 Başakşehir
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.