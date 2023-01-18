Avcı'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada 4-1 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.



Avcı, "Birkaç şeyden bahsetmek lazım. Ümraniyespor hiçbir zaman oyunu kaybetmemiş bir takım. 2.5 senedir çıkış yapan, elindeki oyuncu kalitesiyle en iyisini yapan biri. Biz, bazen yüksek konsantrasyonlu maçların ardından aynı kadroyla devam ettik. Bunu 2 kere yapıp karşılığını alamayınca rotasyon mu diyelim, doğru zamanda yetenekleri kullanmak mı diyelim 7 tane daha az oynayan oyuncuyla oynadık. Bu oyuncuları da oynatmak zorundaydık. Durumlarını görmeliydik." dedi.



Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Oyun fena başlamadı. Rakip maçın başında golü buldu. Sen kırılıyorsun, rakibin direnci artıyor. Bir şekilde oyunda tutunmaya çalıştık. Devre arasında 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modelini denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Bazen formasyon değişiklikleri kaliteyi düşürebiliyor. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Sonrasında bizim enerjimiz yukarı çıktı, onların düştü. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi. Penaltı kaçtı ama vazgeçmedik, denedik." diye devam etti.



"BÖYLE SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



Karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı'ya değinen Abdullah Avcı, "Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu. Önemli kaynak sağlayarak giden, bizi yurtdışında güzel temsil eden bir oyuncu. Geldiğinde sakatlıkları, tedavileri, inişleri, çıkışları oldu. Sakatlıktan çıktıktan sonra 15-20 gündür iyi çalışıyor. Performansı önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.



"Kazanma alışkanlığına geçen hafta başladık, bu hafta devam ettik. Böyle sürdürmek istiyoruz." diyen başarılı antrenör, "Trabzonspor'un olduğu her yarışın içinde hedef var. Bizim yapımız da buna son derece uygun. Ben gelmeden kısa süre önce Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Trabzonspor'un müzesinde 9-10 kupa var. Arzum, isteğim bu kupayı almak. Ligin içinde olmamız lazım, kupada olmamız lazım. Avrupa Konferans Ligi var. Tekrar moral kazandık. Bizim için iyi oldu." yorumunda bulundu.





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