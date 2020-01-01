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Austin Rivers sözleşmesinden vazgeçti, serbest kaldı

The Undefeated'den Marc J. Spears'a göre, Houston Rockets guardı Austin Rivers, sözleşmesinden vazgeçip sınırsız bir serbest oyuncu olmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Undefeated'den Marc J. Spears'a göre, Houston Rockets guardı Austin Rivers, sözleşmesinden vazgeçip sınırsız bir serbest oyuncu olmaya karar verdi.

28 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonu için veteran minimum kontratı olan 2.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddediyor.

Bu hamlesi, Rivers'ın son yorumlarından sonra beklenen bir hamleydi:

"Kesinlikle piyasada bulunmak ve orada başka neler olduğunu görmek istiyorum. Ama Houston'ı çok seviyorum. Houston halen ana seçeneklerimden biri. Oynamayı sevdiğim bir takım. Ama bakmak isteyeceğiniz başka takımlar da oluyor. En azından en iyi durumu görmeyi kendinize borçlusunuz."

Rivers, normal sezonda maç başına 8.8 sayı, 2.6 ribaund ve 1.7 asist ve 12 playoff maçında ise 4.8 sayı ortalamasıyla oynamıştı.


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