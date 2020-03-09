Augsburg'da Martin Schmidt dönemi bitti

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden alındı

Haber; AA
Augsburg'da Martin Schmidt dönemi bitti
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09 Mart 2020 20:46
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.

Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.

Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.

Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.

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