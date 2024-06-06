Nicolo Zaniolo'ya 15 milyon Euro

Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Villarreal'in planı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo'ya 15 milyon Euro
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06 Haziran 2024 09:34
Aston Villa'dan Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'ya talip olan Villarreal'in planı belli oldu.

Son gelen haberlere göre; La Liga ekibi, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

İtalyan yıldız için yapılacak teklifte satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olacağı ifade edildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

İtalyan yıldız ile ayrıca Fiorentina ve Napoli'nin de ilgilendiği biliniyor.

ASTON VILLA'DAN 5 MİLYON EURO

2022/2023 sezonunun ikinci yarısında attığı 5 golle takımına katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Aston Villa'ya kiralandı.

Sarı-kırmızılılar, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu için Premier Lig ekibinden 5 milyon Euro kiralama bedeli aldı.

Aston Villa'da 39 maçta 3 gol atan Zaniolo, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle EURO 2024'te oynayamayacak.

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