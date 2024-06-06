Fenerbahçe'de oyun kurucu için iki aday

THY EuroLeague'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Nick Calathes'in takımdan ayrılması ve Monaco'ya imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Calathes'in ardından doğacak boşluk için oyun kurucu pozisyonu için iki isimle ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin listesinde oyun kurucu olarak Rokas Jokubaitis ve Leandro Bolmaro yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Nick Calathes'in takımdan ayrılması ve Monaco'ya imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Calathes'in ardından doğacak boşluk için oyun kurucu pozisyonu için iki isimle ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin listesinde oyun kurucu olarak Rokas Jokubaitis ve Leandro Bolmaro yer alıyor.
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