Fenerbahçe'de oyun kurucu için iki aday

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu pozisyonu için Rokas Jokubaitis ve Leandro Bolmaro'yu listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Fenerbahçe'de oyun kurucu için iki aday
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06 Haziran 2024 13:37
THY EuroLeague'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Nick Calathes'in takımdan ayrılması ve Monaco'ya imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Calathes'in ardından doğacak boşluk için oyun kurucu pozisyonu için iki isimle ilgileniyor.

Sarı-lacivertlilerin listesinde oyun kurucu olarak Rokas Jokubaitis ve Leandro Bolmaro yer alıyor.

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