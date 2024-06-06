Mehmet Topal'ın yeni takımı resmen belli oldu!

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Topal'ın yeni takımı resmen belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 14:29
Son güncelleme 06 Haziran 2024 14:31
Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini duyurdu.

Romanya ekibi genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

EKİBİ BELLİ OLDU

Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de beraber çalışabilecekleri yardımcılarını da ekibini oluşturdu. Topal'ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenörü yer alacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma verilen oyuncular da yer alıyor.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery