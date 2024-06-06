Los Angeles Lakers'ın, Connecticut Üniversitesi (UConn) basketbol takımının koçu Dan Hurley'ye teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lakers, Hurley'ye "yüklü ve uzun vadeli bir sözleşme teklifi" sunmaya hazırlanıyor.



UConn'da arka arkaya iki kez NCAA şampiyonluğu kazanmış olan Hurley, iki sezon Lakers koçu olarak görev yaptıktan sonra işine son verilen Darvin Ham'in yerini alabilir.



The Athletic'tan Shams Charania, geçtiğimiz Salı günü eski NBA guardı JJ Redick'in Lakers başantrenörleri adayları arasında "ön sırada" yer aldığını iddia etmişti.



JJ Redick ile yaptığı 'Mind the Game' isimli podcastle ilgili X'teki (Twitter) bir paylaşıma James, Hurley hakkındaki fikirlerini "Adam müthiş! Ekibi de aynı şekilde. Çok yaratıcı hücumları var. Bayılıyorum." ifadeleriyle belirtmişti.



Hurley, UConn koçu olarak altı sezonda 141-58'lik bir seriye sahip.





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