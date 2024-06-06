Hollandalı gazeteciden Beşiktaş'a van Bronckhorst uyarısı!

Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ı nasıl bir oyun tarzının beklediğini Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Fanatik'e anlattı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Hollandalı gazeteciden Beşiktaş'a van Bronckhorst uyarısı!
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06 Haziran 2024 14:07
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladığını duyurdu. Tecrübeli teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulandı.

Hollandalı gazeteci Riam Rosendaal, Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst'u açıklamasının ardından Fanatik'e konuştu. İşte o sözler...

"BİRAZ TEMKİNLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Gio, güçlü bir savunmaya ve organizasyona önem veren biraz temkinli bir teknik direktör. Her zaman hücumda onun için iş yapacak 1 ya da 2 oyuncu vardır."

"BASKININ NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

"Bence Beşiktaş'ın yeniden başarılı olmasını, Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet etmesini istiyor. Ancak bu büyük bir görev olacak ve eminim ki bunu yapmak için çaba sarf edecektir. Feyenoord'da ligi kazandı ve Rangers ile UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı, yani bazı başarıları oldu ve ikisi de büyük kulüplerdi. Bu yüzden baskının ne olduğunu biliyor. Beşiktaş'ın onun için yeni bir sayfa açacağına eminim. Beşiktaş'a ne getireceğini bekleyip göreceğiz, bunu sadece zaman gösterecek." 

 

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