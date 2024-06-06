Aliağa Petkimspor, Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı!

Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Mustafa Kurtuldum'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı!
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06 Haziran 2024 13:46
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'ta forma giyen Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Mustafa Kurtuldum. Geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen şutör oyun kurucu Mustafa Kurtuldum, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

TOFAŞ'ta bu sezon ligde 27 maça çıkan 23 yaşındaki basketbolcu 3,93 sayı, 1,22 ribaunt ve 1,07 asist ortalamaları yakaladı.

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