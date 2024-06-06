İşte Van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı rakam!

Beşiktaş'ta merakla beklenen karar çarşamba günü açıklandı. Siyahbeyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına getirildiğini duyurdu.
Hollandalı hocayla uzun süredir görüşen ancak Slaven Bilic ve Ole Gunnar Solskjaer ile de temasta olan Kartal, en doğru tercihin 49 yaşındaki teknik adam olacağını düşündü ve Van Bronckhorst ile anlaşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık mukavele konusunda el sıkışıldı.
Beşiktaş, Van Bronckhorst'u daha önce de istemişti ancak tecrübeli teknik adam, ekibini toparlayamadığı için sonuca varılamamıştı. Van Bronckhorst, sağ kolu olarak nitelendirilen NAC Breda'nın teknik direktörü Jean Paul van Gastel ile birlikte gelecek.
BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI RAKAM
Ayrıca teknik kadroda Serdar Topraktepe de yer alacak. 1.4 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan başarılı teknik direktör, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek.
Hollandalı hocayla uzun süredir görüşen ancak Slaven Bilic ve Ole Gunnar Solskjaer ile de temasta olan Kartal, en doğru tercihin 49 yaşındaki teknik adam olacağını düşündü ve Van Bronckhorst ile anlaşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık mukavele konusunda el sıkışıldı.
Beşiktaş, Van Bronckhorst'u daha önce de istemişti ancak tecrübeli teknik adam, ekibini toparlayamadığı için sonuca varılamamıştı. Van Bronckhorst, sağ kolu olarak nitelendirilen NAC Breda'nın teknik direktörü Jean Paul van Gastel ile birlikte gelecek.
BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI RAKAM
Ayrıca teknik kadroda Serdar Topraktepe de yer alacak. 1.4 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan başarılı teknik direktör, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek.