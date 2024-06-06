Sude Yaren Uzunçavdar: 'En az üç olimpiyat göreceğimi düşünüyorum'

Sude Yaren Uzunçavdar, geçtiğimiz ay Sırbistan'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda gümüş madalya kazanmayı başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesindeki 18 yaşındaki milli sporcu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Organizasyonda hedefinin şampiyonluk olduğunu ancak ikincilik basamağında kaldığını belirten milli sporcu, "Daha önce olimpiyat üçüncüsü rakibimle yarıştım. Rakibimi çok defa yenmiştim. Ancak bu sefer o beni yendi. İçimde bir burukluk var. Geçen sene Avrupa Oyunları şampiyonluğunu kazanmıştım. İnşallah seneye de dünya şampiyonluğunu kazanacağım" diye konuştu.



"HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"



Milli takımın en genç sporcusu olduğunu aktaran Sude Yaren, "Benim yaşımda olup da tekvando tarihinde bu kadar başarı kazanmış bir sporcu yok. En genç grand prix şampiyonuyum. Avrupa Oyunları, dünya, İslam Oyunları, grand prix'lerin de bütün basamaklarına çıktım. Bu yüzden hedefim olimpiyat şampiyonluğu. En az üç olimpiyat göreceğimi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.





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