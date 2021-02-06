Attila Szalai, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Galatasaray maçı hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai, 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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06 Şubat 2021 21:51
Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Attila Szalai, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak, çalışmaya devam etmeliyiz. Bizim bir hedefimiz var. Bu büyük hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz" dedi.



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