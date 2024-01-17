Attila Gökçe: ''Fenerbahçe bir ayak önde''

Milliyet Spor Yazarı Attila Gökçe, Süper Lig'de sezonun genel durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.
''Şimdi birileri çıkıp ''Sen de amma acele etmişsin birader… Bu maraton daha çok su kaldırır.'' diyebilirler. Peki, öyle olsun. İstediği kadar su kaldırsın. Hiç itirazım olmaz. Ancak bir öngörü iddiasıyla değil… Akademisyenlerin henüz bilimsel sonuçlara ulaşamadıkları sorunlarda yaptığı açıklamalara sığınarak ''bana öyle geliyor ki'' diyerek ampirik bir tezi ortaya atmış olabilirim.
Peki neymiş o tez?
''FENERBAHÇE BİR AYAK ÖNE GEÇTİ''
Trendyol Süper Lig'in ikili şampiyonluk yarışında, geçtiğimiz haftaya "sıkıştırılmış maçlarla" önemli gelişmeler oldu.
Fenerbahçe "bir ayak" öne geçti. Dikkat ediniz, bir adım değil, bir ayak! Fenerbahçe averaj hesabıyla liderliği elinde tutuyordu. Süper Lig'in en golcü (57) ekibiydiler. Buna karşılık Galatasaray da savunmasına güveniyordu. Az atıyorlar (38), ama az (11) yiyorlardı. Kendi evlerindeki maçları da kazanıyorlardı. Takımın efsane golcüsü İcardi'ye güveniyorlardı. Ne var ki İcardi Latin Amerika ülkelerinde eşiyle birlikte tatil yapıp dinlenirken, Sivas beraberliği ile iki puan kaybettiler. Hesaplar arıza yaptı. Bu açığı kapayamazlarsa, kasa tutmaz, şampiyonluk yarışı hayal oldurdu.
''DZEKO LİDERLİĞİNİ VE GOLCÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ''
Fenerbahçe ne yaptı arada? Konyaspor'u 7-1 yendiler, öncesinde de İstanbulspor'a 5 attılar. Form grafiği tartışılan Dzeko, hem liderliğini, hem de golcülüğünü gösterip 2 maçta 4 gol attı. Galatasaray, sıkıntılı maçlarda girdiği pozisyon sayısına uygun oranda gol üretemiyordu. Fenerbahçe'ye bakarsak… Sadece Dzeko değil. Sakatlıktan dönüp form tutan Cengiz, İstanbulspor'a dört gol atarken, öteki golcüler de (Tadic, İrfan Can, Szymanski ve diğerleri) rahatça skor katkısı yapıyorlardı. Galatasaray ise deplasman maçlarında tutukluk yapıyordu. Gördünüz işte, ampirik bir değerlendirme. Tablo, Fenerbahçe'nin, şimdilik, azıcık daha önde olduğunu gösteriyor. Onları izlemeye devam edelim.''
''Şimdi birileri çıkıp ''Sen de amma acele etmişsin birader… Bu maraton daha çok su kaldırır.'' diyebilirler. Peki, öyle olsun. İstediği kadar su kaldırsın. Hiç itirazım olmaz. Ancak bir öngörü iddiasıyla değil… Akademisyenlerin henüz bilimsel sonuçlara ulaşamadıkları sorunlarda yaptığı açıklamalara sığınarak ''bana öyle geliyor ki'' diyerek ampirik bir tezi ortaya atmış olabilirim.
Peki neymiş o tez?
''FENERBAHÇE BİR AYAK ÖNE GEÇTİ''
Trendyol Süper Lig'in ikili şampiyonluk yarışında, geçtiğimiz haftaya "sıkıştırılmış maçlarla" önemli gelişmeler oldu.
Fenerbahçe "bir ayak" öne geçti. Dikkat ediniz, bir adım değil, bir ayak! Fenerbahçe averaj hesabıyla liderliği elinde tutuyordu. Süper Lig'in en golcü (57) ekibiydiler. Buna karşılık Galatasaray da savunmasına güveniyordu. Az atıyorlar (38), ama az (11) yiyorlardı. Kendi evlerindeki maçları da kazanıyorlardı. Takımın efsane golcüsü İcardi'ye güveniyorlardı. Ne var ki İcardi Latin Amerika ülkelerinde eşiyle birlikte tatil yapıp dinlenirken, Sivas beraberliği ile iki puan kaybettiler. Hesaplar arıza yaptı. Bu açığı kapayamazlarsa, kasa tutmaz, şampiyonluk yarışı hayal oldurdu.
''DZEKO LİDERLİĞİNİ VE GOLCÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ''
Fenerbahçe ne yaptı arada? Konyaspor'u 7-1 yendiler, öncesinde de İstanbulspor'a 5 attılar. Form grafiği tartışılan Dzeko, hem liderliğini, hem de golcülüğünü gösterip 2 maçta 4 gol attı. Galatasaray, sıkıntılı maçlarda girdiği pozisyon sayısına uygun oranda gol üretemiyordu. Fenerbahçe'ye bakarsak… Sadece Dzeko değil. Sakatlıktan dönüp form tutan Cengiz, İstanbulspor'a dört gol atarken, öteki golcüler de (Tadic, İrfan Can, Szymanski ve diğerleri) rahatça skor katkısı yapıyorlardı. Galatasaray ise deplasman maçlarında tutukluk yapıyordu. Gördünüz işte, ampirik bir değerlendirme. Tablo, Fenerbahçe'nin, şimdilik, azıcık daha önde olduğunu gösteriyor. Onları izlemeye devam edelim.''