ATP Finalleri'nde Casper Ruud yarı finale kaldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde, Yeşil Grup'ta Ruud, Rublev'i 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Grubun diğer maçında yarı finali önceden garantileyen Djokovic, Norrie'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ATP Finalleri'nde Casper Ruud yarı finale kaldı
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20 Kasım 2021 10:36
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 6. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rublev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.

Norveçli tenisçi Ruud, Rus rakibini 2-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Ruud, turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.

Djokovic, Norrie'yi iki sette geçti

Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 kazandı ve üçte üç yaptı.

Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.


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