Atmosfer Kızılyıldız'ı kurtaramadı; Partizan derbide kötü seriyi bitirdi

THY EuroLeague'in 11. haftasında Partizan deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-77 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atmosfer Kızılyıldız'ı kurtaramadı; Partizan derbide kötü seriyi bitirdi
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22 Kasım 2024 00:35
THY EuroLeague'in 11. haftasında Partizan deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-77 mağlup etti.

Partizan'da Carlik Jones 21 sayıyla yıldızlaşırken, Kızılyıldız'da Filip Petrusev'in 20 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla Partizan 6 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi ve ligdeki 11. maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Partizan gelecek hafta sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.

Ligdeki 11. maçında 6. mağlubiyetini alan Kızılyıldız ise gelecek hafta evinde Bayern Münih'i konuk edecek.

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