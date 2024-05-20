Atletizmde Cuma Özcan'dan büyük başarı!

Atletizmde İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi sona erdi.
Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda 3000 metre engellide 8:46.09'lık derece elde eden Fenerbahçe sporcusu Cuma Özcan, Muhammet Emin Tan'ın 20 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Cuma Özcan, Dünya Gençler Şampiyonası barajını geçti.
Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda 3000 metre engellide 8:46.09'lık derece elde eden Fenerbahçe sporcusu Cuma Özcan, Muhammet Emin Tan'ın 20 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Cuma Özcan, Dünya Gençler Şampiyonası barajını geçti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU