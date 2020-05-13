Atletico Madrid'i bekleyen tehlike

Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan İspanya'da Atletico Madrid'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde yaşayacağı kayıp gözler önüne serildi.İspanyol basını La Liga'nın köklü ekibi Atletico Madrid'in koronavirüs sebebiyle gelecek yılki bütçesinde 100 milyon euroluk düşüş planladığı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa 100 milyon euro daha düşebileceğini yazdı. 2019-2020 sezonu bütçesinin 500 milyon euro civarında olduğu bilinirken bu rakamın koronavirüs dönemi sebebiyle büyük sekteye uğradığı belirtildi.La Liga koronavirüs sebebiyle ertelenmeden önce 27. hafta sonunda ligin 6. sırasında olan Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmesi için ilk 4 sıraya adım atması gerekiyor.