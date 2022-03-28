Atletico Madrid'in gözü Dybala'da

Atletico Madrid, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atletico Madrid'in gözü Dybala'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2022 16:28
Juventus'tan sezon sonunda ayrılacağı açıklanan ve şimdiden transferin gözdesi olan Paulo Dybala için Atletico Madrid devrede.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; yeni sezonda bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisi Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

SIMEONE DE DEVREDE

Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin vatandaşını ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

ATLETICO'YA SICAK BAKIYOR

Dybala'nın da geçmişte de kendisini transfer etmek isteyen İspanyol temsilcisine sıcak baktığı ve Diego Simeone'nin idaresi altında oynamaya istekli olduğu vurgulandı.

RAKİPLER PSG VE INTER

Öte yandan Atletico Madrid'in Dybala transferinde işinin hiç kolay olmadığı hatırlatıldı. Arjantinli yıldızın peşinde PSG ve Inter gibi önemli ekiplerin de olduğu kaydedildi.

Özellikle İtalyan ekibi Inter'in, Lautaro Martinez'i satması durumunda, Dybala için ısrarcı olacağı ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.