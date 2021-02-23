Atletico Madrid - Chelsea: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol Atletico Madrid ile İngiliz Chelsea karşı karşıya geliyor.
İspanya hükümetinin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmede Atletico Madrid ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği ikinci maç 17 Mart tarihinde oynanacak.
İki takımın eksikleri
Atletico Madrid'de Trippier kart cezalısı, Herrera, Gimenez, Carrasco ve Vrsaljko ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Lodi ve Savic ceza sınırında bulunuyor.
Chelsea'de Thiago Silva kadroda yer alamayacak. Ayrıca Jorginho, Kovacic, Mount, Ziyech ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid
Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Kondogbia, Niguez; Felix, Suarez
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner
Dikkat çeken istatistikler
- Atlético ile Chelsea arasında oynanan yedi Avrupa kupası maçında taraflar ikişer galibiyet alırken (3B); iki ekibin attığı gol sayılarında da 11-11 eşitlik bulunuyor.
- Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2013/14 yarı finalinde).
- Atlético, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez gruptan çıkmayı başardı. Chelsea ise yarı finalde elendiği 2013/14'ten bu yana ilk kez turnuvada son 16 turunun ötesine geçmek istiyor.
- Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético (9G 4B), son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi.
- Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı (1-2). O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip Atlético (7).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım Chelsea (4 dakika). Aynı süreçte Londra ekibinden (2) daha az iç saha golü yiyen tek ekip ise Manchester City'ydi (1).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı üç deplasman maçını da kazanan dört ekipten biri olan Chelsea (diğerleri Atalanta, Barcelona ve Juventus), bu süreçte en fazla dış saha golü atan takım konumunda (10). Londra ekibi, Kupa 1'in eleme turlarında Mart 2012'den (1-0 vs Benfica) bu yana deplasman galibiyet alamıyor.
- Atletico forveti Luis Suarez, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yedi sezonun hiçbirini gol katkısı sağlayamadan bitirmedi. Uruguaylı oyuncu, 2020/21'de henüz takımının herhangi bir golünde pay sahibi olamadı.
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda 2+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim, Chelsea forveti Olivier Giroud (28 dakikada bir; 142 dakikada 5 gol).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en az üç maçta görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Chelsea file bekçisi Edouard Mendy (%94). Senegalli eldiven, bu süreçte kalesine gelen 16 şutun sadece birini kurtaramadı.
İspanya hükümetinin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmede Atletico Madrid ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği ikinci maç 17 Mart tarihinde oynanacak.
İki takımın eksikleri
Atletico Madrid'de Trippier kart cezalısı, Herrera, Gimenez, Carrasco ve Vrsaljko ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Lodi ve Savic ceza sınırında bulunuyor.
Chelsea'de Thiago Silva kadroda yer alamayacak. Ayrıca Jorginho, Kovacic, Mount, Ziyech ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid
Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Kondogbia, Niguez; Felix, Suarez
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner
Dikkat çeken istatistikler
- Atlético ile Chelsea arasında oynanan yedi Avrupa kupası maçında taraflar ikişer galibiyet alırken (3B); iki ekibin attığı gol sayılarında da 11-11 eşitlik bulunuyor.
- Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2013/14 yarı finalinde).
- Atlético, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez gruptan çıkmayı başardı. Chelsea ise yarı finalde elendiği 2013/14'ten bu yana ilk kez turnuvada son 16 turunun ötesine geçmek istiyor.
- Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético (9G 4B), son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi.
- Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı (1-2). O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip Atlético (7).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım Chelsea (4 dakika). Aynı süreçte Londra ekibinden (2) daha az iç saha golü yiyen tek ekip ise Manchester City'ydi (1).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı üç deplasman maçını da kazanan dört ekipten biri olan Chelsea (diğerleri Atalanta, Barcelona ve Juventus), bu süreçte en fazla dış saha golü atan takım konumunda (10). Londra ekibi, Kupa 1'in eleme turlarında Mart 2012'den (1-0 vs Benfica) bu yana deplasman galibiyet alamıyor.
- Atletico forveti Luis Suarez, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yedi sezonun hiçbirini gol katkısı sağlayamadan bitirmedi. Uruguaylı oyuncu, 2020/21'de henüz takımının herhangi bir golünde pay sahibi olamadı.
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda 2+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim, Chelsea forveti Olivier Giroud (28 dakikada bir; 142 dakikada 5 gol).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en az üç maçta görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Chelsea file bekçisi Edouard Mendy (%94). Senegalli eldiven, bu süreçte kalesine gelen 16 şutun sadece birini kurtaramadı.