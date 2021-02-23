Atletico Madrid - Chelsea: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol Atletico Madrid ile İngiliz Chelsea karşı karşıya geliyor.İspanya hükümetinin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmede Atletico Madrid ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği ikinci maç 17 Mart tarihinde oynanacak.Atletico Madrid'de Trippier kart cezalısı, Herrera, Gimenez, Carrasco ve Vrsaljko ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Lodi ve Savic ceza sınırında bulunuyor.Chelsea'de Thiago Silva kadroda yer alamayacak. Ayrıca Jorginho, Kovacic, Mount, Ziyech ceza sınırındaki isimler.Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Kondogbia, Niguez; Felix, SuarezMendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner- Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2013/14 yarı finalinde).- Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético (9G 4B), son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip Atlético (7).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı üç deplasman maçını da kazanan dört ekipten biri olan Chelsea (diğerleri Atalanta, Barcelona ve Juventus), bu süreçte en fazla dış saha golü atan takım konumunda (10). Londra ekibi, Kupa 1'in eleme turlarında Mart 2012'den (1-0 vs Benfica) bu yana deplasman galibiyet alamıyor.- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda 2+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim, Chelsea forveti Olivier Giroud (28 dakikada bir; 142 dakikada 5 gol).