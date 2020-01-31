İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Çin Ligi takımlarından DL Yifang'te forma giyen Belçikalı futbolcu Yannick Ferreira Carrasco'yu kadrosuna kattı.
Daha önce Atletico Madrid'de forma giyen Carrasco'nun Çin'de yaşanan salgın hastalık nedeniyle İspanya'ya dönmek istemesini fırsata çeviren Atletico, Belçikalı futbolcuyu 1.5 yıl bedelsiz olarak transfer etti.
Atletico Madrid'in bugünkü antrenmanına katılan Carrasco, Atletico'nun Real Madrid ile oynayacağı maçın kadrosunda olacak.
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Daha önce Atletico Madrid'de forma giyen Carrasco'nun Çin'de yaşanan salgın hastalık nedeniyle İspanya'ya dönmek istemesini fırsata çeviren Atletico, Belçikalı futbolcuyu 1.5 yıl bedelsiz olarak transfer etti.
Atletico Madrid'in bugünkü antrenmanına katılan Carrasco, Atletico'nun Real Madrid ile oynayacağı maçın kadrosunda olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın