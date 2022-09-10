Atletico 3 puanı şovla aldı!

İspanya La Liga 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı.



Metropolitano'da oynanan maçı Atletico 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Correa, 50. dakikada De Paul, 66. dakikada Carrasco, ve 82. dakikada Unai Nunez (K.K.) kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü 71. dakikada Veiga'dan geldi.



Barcelona'dan 2 yıllığına kiralanan ve 40 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödemek istemeyen Atletico Madrid'de Antoine Griezmann oyuna 63. dakikada Alvaro Morata'nın yerine dahil edildi.



Alınan bu sonucun ardından Atletico puanını 10 yükseltirken, Celta Vigo 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk edecek. Celta Vigo ise Valencia deplasmanına gidecek.





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