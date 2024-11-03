Atılay Canel: "Üzüntülüyüz"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Üzüntülüyüz'
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03 Kasım 2024 01:01
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, mücadelenin ardından konuştu.

Canel, iki takımın da galibiyet istediğini, zevkli, güzel ve çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayarak, "Netice olarak üzüntülüyüz. Kocaelispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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