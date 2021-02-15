Atiba: 'Şampiyonluk yolunda kazanıyoruz'

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında konuştu.



Cenk Tosun'un performansını değerlendiren Atiba, "Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum. Eline geçen fırsatları kaçırmıyor. Herkes iyi katkı veriyor. Hep beraber doğru yoldayız. Maç maç düşünüyoruz ve iyi bir mantalitemiz var. Bir ara 15 dakika kontrolü kaybeder gibi olduk ama bu tip maçlarda bunlar normal. Sonuca gol yemeden ulaştık. Kazanmak için geldik ve istediğimizi aldığımız için mutluyuz." dedi.



Kazanma alışkanlığı yakaladıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Bizim için bay geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



