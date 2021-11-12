Atiba'dan Larin'e; 'Macera arama imzayı at'

Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ta takımda kalması istenen oyuncularla temaslar sürüyor. Siyah beyazlılarda listenin başında Cyle Larin bulunuyor.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'la başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti.



ATIBA, LARİN İÇİN DEVREDE



Devre arasında kadar oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturulması beklenirken yönetimin Kanadalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında.



Takımın yaşayan efsanelerinden Atiba Huthinson da vatandaşı Larin'in Beşiktaş'ta devam etmesini istiyor. Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadığını söyleyen Atiba, Larin'e "Macera aramana gerek yok" diyerek sözleşme yenilemesi yönünde tavsiyede bulundu.





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