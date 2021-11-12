Atiba'dan Larin'e; "Macera arama imzayı at"

Atiba Hutchinson, sözleşmesi sona erecek olan vatandaşı Cyle Larin'e "Kariyerimin en güzel zamanlarını Beşiktaş'ta yaşadım" diyerek imza atmasını tavsiye etti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Atiba'dan Larin'e; 'Macera arama imzayı at'
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12 Kasım 2021 10:22
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ta takımda kalması istenen oyuncularla temaslar sürüyor. Siyah beyazlılarda listenin başında Cyle Larin bulunuyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti.

ATIBA, LARİN İÇİN DEVREDE

Devre arasında kadar oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturulması beklenirken yönetimin Kanadalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında.

Takımın yaşayan efsanelerinden Atiba Huthinson da vatandaşı Larin'in Beşiktaş'ta devam etmesini istiyor. Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadığını söyleyen Atiba, Larin'e "Macera aramana gerek yok" diyerek sözleşme yenilemesi yönünde tavsiyede bulundu.


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