⚽Athletic Bilbao, 10 kişi Roma karşısında aradığı golü Yuri Berchiche ile buluyor! pic.twitter.com/ZTXGELKoPG



— Sporxtv (@sporxtv) March 13, 2025

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Athletic Bilbao ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.Nico Williams, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı.Roma, 90+2. dakikada Leandro Paredes'in penaltı golü ile skoru belirledi.İlk maçı 2-1 kaybeden finalin ev sahibi Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti.