Athletic Bilbao şov yaparak turladı!

Athletic Bilbao, 10 kişi kalan Roma karşısında 3-1 kazandı ve ilk maçta yenilmesine karşın turu atlamayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao şov yaparak turladı!
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13 Mart 2025 22:39
Son güncelleme 13 Mart 2025 22:45
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Nico Williams, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Roma, 90+2. dakikada Leandro Paredes'in penaltı golü ile skoru belirledi.

İlk maçı 2-1 kaybeden finalin ev sahibi Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti. 

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Athletic Bilbao ile eşleşecek.

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