Athletic Bilbao kazandı yarı finale çıktı

İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında uzatmalara giden maçta Barcelona'yı 4-2 yendi ve yarı finale yükseldi.
Athletic Bilbao'nun gollerini 1. dakikada Gorka Guruzeta, 49. dakikada Oihan Sancet, 105+2. dakikada Inaki Williams ve 120+1'de Nico Williams, Barcelona'nın gollerini 26. dakikada Robert Lewandowski ve 32. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Athletic Bilbao'nun yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Athletic Bilbao'nun gollerini 1. dakikada Gorka Guruzeta, 49. dakikada Oihan Sancet, 105+2. dakikada Inaki Williams ve 120+1'de Nico Williams, Barcelona'nın gollerini 26. dakikada Robert Lewandowski ve 32. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Athletic Bilbao'nun yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.