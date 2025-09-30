30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Ataman: "Takım olarak sadece %40 hazırız, harika oynamayı beklemiyorum"

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.

calendar 30 Eylül 2025 10:55
Haber: Eurohoops
Ataman: 'Takım olarak sadece %40 hazırız, harika oynamayı beklemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.

EuroLeague'in 2025-26 sezonundaki açılış maçında Panathinaikos, bu akşam (30 Eylül Salı) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Yunan ekibi, böylelikle yeni sezondaki ilk resmi maçına çıkmış olacak.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu karşılaşmanın öncesinde Yunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Koç Ataman, takım olarak henüz sadece '%40 hazır olduklarını' söyledi:

"Şu an takım olarak sadece yüzde 40 hazırız. Buna rağmen kazanmak için agresif oynamamız gerekiyor, ayrıca taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. OAKA'da her zaman çok sıcak bir atmosfer oluyor, bu nedenle henüz sadece yüzde 40 hazır olsak bile iç sahada oynayacak olmamız bizim için avantaj. Kazanmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Açıkçası sezonun bu noktasında harika basketbol oynayacağımız konusunda pek iyimser değilim. Harika oynayamasak bile agresif olmamız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor."

Koç Ataman, takımdaki sakatlıklara da değindi:

"Cedi, Bayern maçında aramızda olmayacak. Sağlık ekibimiz onu Cuma günü oynayacağımız Barcelona maçına yetiştirmeye çalışıyor. Mathias Lessort'un Kasım ayında dönmesini bekliyoruz ama henüz takıma tam olarak ne zaman katılacağını bilmiyorum. TJ Shorts'un ise bir sorunu yok, son üç idmanda yer aldı."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.