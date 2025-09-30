Ataman: 'Takım olarak sadece %40 hazırız, harika oynamayı beklemiyorum'

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.EuroLeague'in 2025-26 sezonundaki açılış maçında Panathinaikos, bu akşam (30 Eylül Salı) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Yunan ekibi, böylelikle yeni sezondaki ilk resmi maçına çıkmış olacak.Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu karşılaşmanın öncesinde Yunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Koç Ataman, takım olarak henüz sadece '%40 hazır olduklarını' söyledi:Koç Ataman, takımdaki sakatlıklara da değindi: