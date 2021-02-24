Atalanta - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.
Gewiss Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Atalanta - Real Madrid maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Real Madrid ev sahipliğinde oynanacak rövanş maçı ise 16 Mart'ta oynanacak.
İki takımın eksikleri
Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.
Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.
Muhtemel 11'ler
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata
Real Madrid
Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz
Dikkat çeken istatistikler
- Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).
- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasındaki gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydeden ekip Atalanta (%70; 7/10).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).
- Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hem en fazla gol beklentisi yakalayan (4.28 xG) hem de en fazla net gol pozisyonuna giren (9) oyuncu, Atalanta forveti Duván Zapata'ydı.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.
- Real Madrid'in başında çıktığı 13 Şampiynolar Ligi eleme turunun 12'sinde yoluna devam etmeyi başaran Zinedine Zidane (9 çift ayaklı tur & 3 final), sadece geçen sezon son 16 turunda Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye elenmişti.
Gewiss Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Atalanta - Real Madrid maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Real Madrid ev sahipliğinde oynanacak rövanş maçı ise 16 Mart'ta oynanacak.
İki takımın eksikleri
Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.
Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.
Muhtemel 11'ler
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata
Real Madrid
Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz
Dikkat çeken istatistikler
- Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).
- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasındaki gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydeden ekip Atalanta (%70; 7/10).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).
- Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hem en fazla gol beklentisi yakalayan (4.28 xG) hem de en fazla net gol pozisyonuna giren (9) oyuncu, Atalanta forveti Duván Zapata'ydı.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.
- Real Madrid'in başında çıktığı 13 Şampiynolar Ligi eleme turunun 12'sinde yoluna devam etmeyi başaran Zinedine Zidane (9 çift ayaklı tur & 3 final), sadece geçen sezon son 16 turunda Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye elenmişti.