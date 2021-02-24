Atalanta - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.Gewiss Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Atalanta - Real Madrid maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Real Madrid ev sahipliğinde oynanacak rövanş maçı ise 16 Mart'ta oynanacak.Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; ZapataCourtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.