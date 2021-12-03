Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta takibe aldı.



Gaziantep FK ile Sakaryaspor arasında Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında oynanan karşılaşmada kırmızı siyahlıların kalesini koruyan Mustafa Burak Bozan'ı Atalanta Scout ekibi takip ederken, oyuncu hakkında olumlu rapor edindikleri bildirildi.



TALİBİ ÇOK



Atalanta'nın yanı sıra Avrupa'da bazı kulüplerinde radarında olan 21 yaşındaki Mustafa Burak Bozan'a geçtiğimiz sezon Süper Lig başta olmak üzere bir çok takım talip olurken kırmızı siyahlı kulüp takımda kalması gerektiği yönünde gelen teklifleri nazikçe geri çevirmişti. Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde teknik direktör Ersun Yanal'da oyuncuyu takıma transfer etmek için girişimde bulunmuş ancak Gaziantep FK yine Bozan'ı takımda tutmuştu.



10 MİLYON EURO



Gaziantep Futbol Kulübü genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'a yurt dışından gelecek olası bir teklif için 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyecek.



Kırmızı siyahlı takımın alt yapısından yetişen ve bu sezon ikinci kaleci pozisyonunda kadroda yer almaya başlayan Mustafa Bozan Sakaryaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ilk 11'de göreve başlamış ve başarılı bir performans ortaya koymuştu.



Haber: Ali Budak





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