Atalanta, Isak Vural'ı istiyor

Atalanta, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta, Isak Vural'ı istiyor
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01 Şubat 2025 16:24
Bir dönem Fenerbahçe'de oynamış olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isak Vural için yeni bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Atalanta, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Habere göre; anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak ve Atalanta kısa süre içinde bütün operasyonu 3 milyon euro karşılığında tamamlamış olacak.

İsveç doğumlu Türk orta saha Isak Vural, bu sezon Serie B ekiplerinden Frosinone'de 15 resmi maçta 438 dakika forma giydi.
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