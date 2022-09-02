Atalanta evinde Torino'ya şans tanımadı: 3-1

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Ivan Juric'in yönetimindeki Torino karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken goller, 45+4, 47 ve 84'te Teun Koopmeiners'in ayağından geldi. Hollandalı oyuncu 45+4 ve 84'te attığı golleri penaltıdan kaydetti. Konuk ekip Torino'nun tek golü ise 77'de Nikola Vlasic'in ayağından geldi.



Karşılaşmada Atalanta'da forma giyen Merih Demiral 90 dakika sahada kalırken, Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan maçı yedek kulübesinde tamamladı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Atalantalı futbolcu Luis Muriel ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 10'a yükselterek liderliğe yükselirken, Torino 7'de puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Torino evinde Lecce'yi ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ