27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Atalanta'da beklenti altında: Ivan Juric

Atalanta'da Gian Piero Gasperini yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Ivan Juric, beklentilerin altında kaldı. Atalanta, Juric yönetiminde ligde 2 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

calendar 26 Ekim 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atalanta'da beklenti altında: Ivan Juric
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Atalanta, 9 yıl süren Gian Piero döneminin ardından sancılı bir geçiş yaşıyor.

Gasperini'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu Ivan Juric'e emanet eden Atalanta, Juric yönetiminde beklediğini bulamadı.

Atalanta, Juric yönetiminde ligde 8 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet aldı. Atalanta, bu maçlarda mağlubiyet yaşamadı ancak aldığı 6 beraberlikle (Ligde ilk iki hafta ve son 4 maç) dikkat çekti.

Juric yönetimindeki Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 4 puan topladı.

Atalanta, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Milan'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.