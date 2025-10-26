Atalanta'da beklenti altında: Ivan Juric

Atalanta, 9 yıl süren Gian Piero döneminin ardından sancılı bir geçiş yaşıyor.



Gasperini'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu Ivan Juric'e emanet eden Atalanta, Juric yönetiminde beklediğini bulamadı.



Atalanta, Juric yönetiminde ligde 8 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet aldı. Atalanta, bu maçlarda mağlubiyet yaşamadı ancak aldığı 6 beraberlikle (Ligde ilk iki hafta ve son 4 maç) dikkat çekti.



Juric yönetimindeki Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 4 puan topladı.



Atalanta, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Milan'ı konuk edecek.



