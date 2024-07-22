Aston Villa'dan rekor transfer

Aston Villa, Everton'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Aston Villa'dan rekor transfer
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22 Temmuz 2024 17:56
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 18:28
Aston Villa, Everton'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Onana ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, oyuncu için Everton'a 60 milyon euro bonservis bedeli artı bonus maddeler ve sonraki satıştan pay ödeneceği ifade edildi.

KULÜP REKORU KIRILDI

Amadou Onana, Aston Villa tarihinin en pahalı transferi oldu. İngiliz ekibinin bir önceki rekor transferi Moussa Diaby için Bayer Leverkusen'e ödenen 55 milyon euro'ydu.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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