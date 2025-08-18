18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Aston Villa'dan Jackson hamlesi!

Aston Villa, Chelsea'den ayrılması beklenen Nicolas Jackson ile ilgileniyor.

calendar 18 Ağustos 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan Jackson hamlesi!
Chelsea'den ayrılması beklenen Nicolas Jackson için talipler artıyor.

ASTON VILLA DEVREDE

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih için de adı geçen Jackson için devreye giren son takım Aston Villa oldu.

Jackson'ın transfer şartları için bilgi alan Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcuyla da temaslara başladı.

SATIŞ LİSTESİNDE

Chelsea, Liam Delap ve Joao Pedro transferlerinin ardından Jackson'ı satış listesine koymuştu.

Chelsea'de geçen sezon 37 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Jackson'ın kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
