Asensio'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Marco Asensio, Fenerbahçe'ye transfer iddialarını "Benim bundan neden haberim olmadı?" diyerek yalanladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Asensio'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!
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31 Ağustos 2024 11:08
Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

İspanyol gazeteci Marti Miras'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PSG ile sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı ve Asensio'nun kısa süre içinde Türkiye gideceği ileri sürüldü.

İspanyol yıldızın bu paylaşımın altına yazdığı mesaj ise sosyal medyada viral oldu. Marco Asensio, bu iddiaya "Benim bundan neden haberim olmadı?" yanıtını verdi ve söylentileri yalanladı.

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