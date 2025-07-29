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Asensio beklemeye alındı, Lauriente gündemde!

İleri hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de haftalardır gündemde olan Marco Asensio transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

calendar 29 Temmuz 2025 10:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Asensio beklemeye alındı, Lauriente gündemde!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Skriniar ile birlikte Asensio da bitme aşamasına gelmişti. Buna karşın Portekizli çalıştırıcının hızlı bir kanat istediği için transfer önceliğinde değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci'nin yükselen formunun ardından sağ kanat için düşünülen Asensio yerine sol kanat transferi öncelikli hale geldi


GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekip, Armand Lauriente, Federico Chiesa, Hudson-Odoi, Abdallah Sima ve Dorgeles Nene gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Bu isimlerden en öne çıkanı iste Armand Lauriente oldu. Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerahçe, prensipte anlaşmaya vardı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon Euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

MAAŞI 2 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE 

Fransız sol kanadın ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon Euro'nun üstünde bir ücret alması bekleniyor. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de etkileyici bir performans sergiledi.


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