Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi!

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde "Basic" ve "Intermediate" kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.



Ümitköy Spor Kompleksi'nde iki gün sürecek organizasyona 18 kulüpten 70 sporcu katılıyor.



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den organizasyona katıldığını söyledi.



Organizasyonda ilk gün "Basic" ve "Intermediate" kategorilerinde yarışmaların yapıldığını anlatan Kurtuluş, "Yarışmalarımız yarın da devam edecek. Sporcularımızın aileleri ve bir kısım seyircimiz de bugün bizimle burada yer aldı. Basınımız yer verdikçe daha çok seyirci gelecektir ve sporcu sayımız artacaktır." diye konuştu.



Kurtuluş, buz pateninin son yıllarda gelişen bir branş olduğuna dikkati çekerek, başarının tesisleşme ile geleceğini belirtti.



Türkiye'de ilk tesisin Ankara'da 1989 yılında merhum Turgut Özal zamanında açıldığını anımsatan Kurtuluş, şunları kaydetti:



"O tarihten sonra Türkiye'de 16 tesis daha açıldı. Biz de Ankara'da yeni bir spor tesisi açtık, ASKİ Spor Salonu'nu. Belediyeden Gençlik ve Spor Bakanlığı devralmıştı. Bakanlık da bize tahsis etti. Biz de oranın pistini yaptık. Geçen hafta da orada çalışmalara başladık. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da hala tesis eksiğimiz var. 17 tesisimiz var ama nüfusa göre dağılımları eşit değil. Dünyadaki başarılı sporcular günde 4-5 saat kayıyor, bizde 1 saat kayabiliyordu. Mevcut tesisleri curling de buz hokeyi de kullanıyor. Ankara'daki bu yeni tesisimiz sayesinde sporcularımızın antrenman saatlerini arttırdık. Ankara için bir olimpik tesis sözü daha aldık. İstanbul için de öyle bir hedefimiz var."



"İyi antrenörlerle olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum"



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Kurtuluş, yurt dışından iyi antrenörler getireceklerini belirterek, "Kendi antrenörlerimizi yetiştirmek için yurt dışından iyi antrenörler getiriyoruz. İyi tesislerle, iyi antrenörlerle olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum. Buna şimdiden başlarsak 8-10 yıl sonra meyvelerini alırız." değerlendirmesinde bulundu.



Bugün yapılan "Basic" ve "Intermediate" kategorilerinde madalya kazanan sporcular şunlar:



Basic (Kızlar):



1. Ada Demir



2. Duru Çimen



3. Defne Topuz



Basic (Erkekler):



1. Mehmet Uraz Ertaş



Intermediate (Kızlar)



1. Tuvana Çağla İğdi



2. Defne Şanal



3. Buse Sezerer



Intermediate (Erkekler)



1. Aykut Eren Dinç



2. Atilla Arda Şahinolanlar



3. Alper Cenk Öztürk





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