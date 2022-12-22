Arthur Masuaku için transfer görüşmesi

Olympiakos, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Arthur Masuaku için devreye girdi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunan temsilcisinin teknik direktörü Michel, Masuaku ile transfer için telefonda görüştü ve "Gelirim" yanıtını aldı.



Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratında "25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınır ve oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer" maddesi yer alıyor.



Masuaku, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. 1001 dakika sahada kalırken 2 asist yaptı.







