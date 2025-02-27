Arthur Masuaku, Beşiktaş'taki en skorer dönemine ulaştı!

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku, son haftalarda gösterdiği üstün performansla takımının en kilit isimlerinden biri haline geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku, Beşiktaş'taki en skorer dönemine ulaştı!
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27 Şubat 2025 10:57

Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Arthur Masuaku, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sivasspor maçında Emirhan'a, Trabzonspor karşılaşmasında Rafa Silva'ya, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor mücadelesinde ise Arroyo'ya asist yaparak takımının kritik galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

EN SKORER DÖNEMİ

Demokratik Kongolu futbolcu, bu sezon 34 maçta 1 gol ve 8 asistle Beşiktaş'taki en skorer dönemine şimdiden ulaştı.

Siyah-beyazlılara transfer olduğu ilk sezonunda 32 maçta 2 gol, 6 asist kaydeden Masuaku, bu yılki istatistikleriyle performansını yukarı taşımaya devam ediyor.


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