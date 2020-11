Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest, sarhoş olmanın, vaktiyle New York Knicks'e Draft olmasına nasıl mal olduğunu anlattı.



Artest, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All the Smoke" podcastinde, 19 yaşındayken Knicks ile yapacağı antrenmanı kaçırmasının sebebinin, aşırı derecede sarhoş olması olduğunu açıkladı.



Queens doğumlu Artest, o bölgede doğan her çocuk gibi, dönemin efsanevi Knicks takımının bir parçası olmak istiyordu:



"Bir Knick olmak istiyordum. Kesinlikle bir Knick olmak istiyordum."



Artest'in kendi başını belaya sokmadan önce, Draft gününde Knicks ile anlaşma ihtimali bulunuyordu. New York merkezli ekip de kendisini ekibe katmaya hazırdı ve Artest de, NYK ekibine gitme niyetini menajerine net bir şekilde bildirmişti.



Artest, 1999 NBA Draftı'nda 16'ıncı sıradan, Chicago Bulls tarafından seçilmişti. Bir önceki seçimle Knicks'e gitmesi gerekirken, NYC ekibi kendisinin yerine başka bir oyuncu seçmişti (Vince Carter'ın 2000 Olimpiyatları'nda üstünden ünlü 'Ölüm Smacını' vurduğu, Frederic Weis).



"HER TÜRLÜ KNICKS'E GİDERİM SANMIŞTIM!"



Knicks, tamamen Artest'in hatası olan bir nedenden ötürü, Draft'ta kendisini pas geçmişti. O zamanlar 19 yaşındaki oyuncu, takımla planlanmış bir antrenmanına gidememişti.



Artest, antrenmandan önceki gece olanlarla, hayalinin gerçekleşmesini kendi elleriyle nasıl berbat ettiğini şu şekilde detaylandırdı:



"Size bunu nasıl elime yüzüme bulaştırdığımı anlatayım. Çok fena bir partideydim. Dışarıdaydım. Flamingo'da (gece kulübü) mahvolmuştum. Resmen yamulmuştum ve otele geri dönmüştüm. Sarhoş olmuştum ve 'Antrenmana gidemeyeceğim' demiştim.



Bu adamlara, 'Yok, gelemeyeceğim. Bir dahaki sefere gelebilir miyim lütfen? Beni tekrar alabilir misiniz?' demiştim. Kafamda, Knicks'e gideceğimi düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım, Knicks'e gidecektim, değil mi?"



"TAKIM ELBİSEMİN ALTINDA NYK FORMASI VARDI"



Lakin, Draft günü geldiğinde Knicks cömertçe Artest'i diğer takımlara devretmişti ve kendisini, bir sonraki sırada bulunan Chicago Bulls almıştı. Sevdiği takımıyla oynayamaması Artest için bir hayal kırıklığı olmuştu.



Artest, Draft gününde kendisini Knicks'in alacağından çok emin olduğunu, "Takım elbisemin altında Knicks şortu ve forması vardı." sözleriyle belirtti.



Artest, Knicks hayaline sonunda 2013-14 sezonunda ulaşmıştı.