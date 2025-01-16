İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Tottenham'ı konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Tottenham'ın golü 25. dakikada Heung-min Son'dan geldi. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri ise 40. dakikada kendi kalesine Dominic Solanke ve 44. dakikada Leandro Trossard kaydetti.



ARSENAL, SERİYİ 11'E YÜKSELTTİ



Yenilmezlik serisini 11 maça yükselten Arsenal, ligde 12. galibiyetini aldı. Tottenham'ın galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.



LİDER İLE ARASINDAKİ PUAN FARKI 4



Bu sonuçla birlikte Arsenal, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. 24 puanda kalan Tottenham ise 13. sırada konumlandı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Aston Villa'yı konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek.