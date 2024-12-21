İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Selhurst Park'taki mücadeleyi Arsenal 5-1'lik skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 14. dakikalarda Gabriel Jesus, 38. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Gabriel Martinelli ve 84. dakikada Declan Rice attı. Crystal Palace'ın tek golü 11. dakikada Osmaila Sarr'dan geldi.



Arsenal, ligde iki maç sonra kazandı ve 33 puana yükseldi. Crystal Palace, 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Crystal Palace, Bournemouth deplasmanına gidecek.



