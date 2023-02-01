Arsenal, Jorginho'yu transfer etti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna kattı.Arsenal, Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Jorginho'yu transfer etti. Sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu için 14 milyon euro bonservis ödendi.Jorginho, Arsenal ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.Jorginho, Chelsea formasıyla tüm müsabakalarda çıktığı 25 maçta 3 gol attı.