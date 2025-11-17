17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Arsenal'e kötü haber: Gabriel!

Arsenal'da Brezilya Milli Takım'ında sakatlanan Gabriel Magalhaes'in Tottenham maçını kaçırması bekleniyor.

calendar 17 Kasım 2025 19:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'e kötü haber: Gabriel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal'e savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes'ten kötü haber geldi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

ESPN'in haberine göre 27 yaşındaki stoper, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanan ve Brezilya'nın Senegal'i 2-0 yendiği hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak 64. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.


Brezilya Futbol Federasyonu, yapılan kontrollerin ardından Gabriel'in sağ uyluğunda kas sakatlığı tespit edildiğini ve oyuncunun pazar günü milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

TOTTENHAM MAÇI BELİRSİZ

Premier Lig'de 23 Kasım Pazar günü oynanacak olan Tottenham derbisinde Arsenal için Gabriel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Londra ekibi, Tottenham maçı olmasa da yıldız stoperin 26 Kasım'daki Bayern Münih maçına yetişmesini umut ediyor.

PERFORMANS

Bu sezon Arsenal ile 17 maça çıkan yıldız stoper, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.