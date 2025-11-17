Arsenal'e kötü haber: Gabriel!

Arsenal'e savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes'ten kötü haber geldi.ESPN'in haberine göre 27 yaşındaki stoper, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanan ve Brezilya'nın Senegal'i 2-0 yendiği hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak 64. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.Brezilya Futbol Federasyonu, yapılan kontrollerin ardından Gabriel'in sağ uyluğunda kas sakatlığı tespit edildiğini ve oyuncunun pazar günü milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.Premier Lig'de 23 Kasım Pazar günü oynanacak olan Tottenham derbisinde Arsenal için Gabriel'in durumu belirsizliğini koruyor.Londra ekibi, Tottenham maçı olmasa da yıldız stoperin 26 Kasım'daki Bayern Münih maçına yetişmesini umut ediyor.Bu sezon Arsenal ile 17 maça çıkan yıldız stoper, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.