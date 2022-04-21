Arsenal, derbiyle kendine geldi!

Premier Lig'de 3 maçtır kazanamayan Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, derbiyle kendine geldi!
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20 Nisan 2022 23:42
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Arsenal 4-2'lik skorla kazandı ve 3 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 57. dakikada Eddie Nketiah, 27. dakikada Emile Smith Rowe ve 90+2. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

Chelsea'nin golleri ise 17. dakikada Timo Werner ve 32. dakikada Cesar Azpilicueta'dan geldi.

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Evinde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Chelsea, en son 1993-1994 sezonunda böyle bir kötü istatistiğe imza atmıştı. Londra temsilcisi bu süreçte ligde Brentford'a 4-1, Arsenal'e 4-2 kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 57'ye yükseltti. Chelsea, 62 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Manchester United'ı ağırlayacak. Chelsea, West Ham United ile karşılaşacak.

 

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