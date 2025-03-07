Arne Slot'tan Michael Jordan alıntısı!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'yi 1-0 mağlup etti.



Fransız ekibi 28 şut ve 14 kornerle büyük üstünlük kurmasına rağmen 87. dakikada gelen golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Arne Slot, takımının şans faktöründen faydalandığını ancak bunun sahadaki emekleri sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak "Biraz şanslıydık demem, çok şanslıydık. Ama Michael Jordan'ın dediği gibi, 'Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun.' Oyuncularım inanılmaz bir şekilde çalıştı. İkinci yarıda topa hakim olamadık ama PSG'yi ilk yarıya göre daha iyi kontrol ettik." dedi.



















